Masimo-Anleger wird’s freuen!

Masimo: Aktie wird von Analysten positiv bewertet

Die Dividende der Masimo-Aktie liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (91,44 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Differenz 91,44 Prozentpunkte beträgt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Masimo ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,4 auf, was 54 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Masimo liegt bei 52,2, was eine neutrale Situation darstellt, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Von Analysten wird die Masimo-Aktie mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Laut der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,28 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Masimo insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.