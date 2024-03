Masimo Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Aktie von Masimo wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet, wobei 2 Bewertungen als Gut, 1 als Neutral und keine als Schlecht eingestuft wurden. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Masimo. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Masimo liegt bei 154 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 18,87 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Masimo beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Masimo in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Aktie von Masimo. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral an einem Tag eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Masimo. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete Masimo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,43 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 5,9 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -27,33 Prozent im Branchenvergleich für Masimo. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -2,17 Prozent, wobei Masimo um 19,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Masimo in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.