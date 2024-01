Masimo Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Masimo liegt aktuell bei 41,24, was 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör von 97 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Masimo innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind, mit einem RSI von 22,15. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, wird die Situation als neutral betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor, zeigt Masimo eine Rendite von -24,52 Prozent, was 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu der Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche von 14,86 Prozent in den letzten 12 Monaten, schneidet Masimo mit einer Rendite von 39,38 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ist die Masimo Aktie derzeit 15,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -7,46 Prozent beträgt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.