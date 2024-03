Masimo Aktie: In selten guter Lage!

Die Masimo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 118,78 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 128,54 USD, was einem Unterschied von +8,22 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 124,97 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +2,86 Prozent ähnlich hoch liegt. Somit erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Masimo eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik zugesprochen.

Im Branchenvergleich hat die Masimo-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,43 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -26,77 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche dar. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Rendite mit -2,96 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Masimo-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind 3 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die abgegebenen Kursziele errechnen einen Durchschnitt von 162 USD, was einer potenziellen Steigerung um 26,03 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs entspricht. Die daraus ableitende Empfehlung ist demnach "Gut". Insgesamt erhält Masimo somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.