Masimo Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Masimo-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von 117,21 USD um +21,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -10,2 Prozent, wodurch die Einstufung für diesen Zeitraum als "Schlecht" betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Masimo-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche weist einen Wert von 89,11 auf, was zu einer Differenz von -89,11 Prozent zur Masimo-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 36, was bedeutet, dass die Börse 36,37 Euro für jeden Euro Gewinn von Masimo zahlt. Dies ist 63 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend eingetrübt war, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Masimo-Aktie aus verschiedenen Perspektiven.