Masimo Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie von Masimo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Masimo-Aktie daher eine "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Masimo bei 50,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 93,2 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien erhält.

In den letzten zwölf Monaten haben 3 Analysten Bewertungen für die Masimo-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Masimo-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 154 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 19,32 Prozent zeigt. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Masimo-Aktie beträgt 117,41 USD, während der letzte Schlusskurs bei 129,07 USD liegt. Dies deutet auf eine positive Abweichung von 9,93 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 127,06 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Masimo-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.