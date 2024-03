Masimo Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Masimo-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 45. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Masimo weder überkauft noch überverkauft (Wert: 49,02). Daher wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Masimo somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Masimo aktuell 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -2,15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Diese Dividendenpolitik wird daher von unseren Analysten heute mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität, d.h. der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Masimo wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt ein "Schlecht"-Ergebnis.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Masimo wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen herrschte vor allem eine positive Stimmung, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit bekommt Masimo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.