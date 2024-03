Masimo Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten vier Wochen hat sich das Sentiment für die Aktie von Masimo verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Masimo abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 154 USD, was eine mögliche Steigerung um 14,13 Prozent vom letzten Schlusskurs (134,93 USD) bedeutet. Daher erhält die Masimo-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Masimo einen Wert von 50 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" durchschnittlich ein KGV von 97 haben. Dies deutet darauf hin, dass Masimo aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Masimo überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Masimo somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.