Masimo Aktie: Das ist die Höhe!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Masimo im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Masimo, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Masimo ergibt einen Wert von 23,12, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 23,54 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Einschätzung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Masimo derzeit bei 36, was bedeutet, dass die Börse 36,37 Euro für jeden Euro Gewinn von Masimo zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 62 Prozent, wodurch der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Masimo derzeit bei 118,03 USD, was einer Distanz von +27,02 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz von -10,36 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.