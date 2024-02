Masimo Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Masimo war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen eher negative Diskussionen vorherrschten. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Der Relative Strength-Index (RSI) der Masimo zeigt mit einem Wert von 8,91 eine "gute" Einstufung, während der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Aktie von Masimo in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -23,41 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. In fundamentalen Kriterien betrachtet, erscheint die Aktie von Masimo aufgrund ihres niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 45,4 als "günstig" und erhält daher eine "gute" Bewertung. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt das KGV um 55 Prozent niedriger. Insgesamt erhält Masimo daher auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI, des Branchenvergleichs und der fundamentalen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

