Masimo Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aktie von Masimo war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments. Insgesamt wird Masimo also positiv bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Masimo bei 45,4, was unter dem Branchendurchschnitt von 100,02 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse der Masimo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 124,53 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 128,95 USD liegt damit nur leicht darüber (+3,55 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 111,13 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+16,04 Prozent). Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung auf Basis der kurzfristigen technischen Analyse. Insgesamt wird die Masimo-Aktie also auch technisch betrachtet positiv bewertet.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Masimo wird sowohl anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch anhand der Änderung der Stimmung bewertet. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird die Aktie von Masimo in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.