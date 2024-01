Masimo Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Masimo liegt der RSI bei 47,73, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beträgt 31 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, bewerten die Masimo insgesamt als "Gut", mit 4 Buy, 2 Neutral und 0 Sell-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 163,33 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 42,51 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Masimo mit 0 Prozent 89,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat Masimo im letzten Jahr eine Rendite von -24,64 Prozent erzielt, was 41,8 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Branchenvergleich der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -1,81 Prozent, und Masimo erreicht aktuell einen Wert, der 22,83 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".