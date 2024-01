Masimo Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Masimo deutlich zum Negativen verändert. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Diskussionen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Bewertung dienen. Daher wird das Kriterium "Stimmung" als "Schlecht" eingestuft. Bezüglich der Stärke der Diskussion, also der Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb dieser Aspekt als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Masimo daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Masimo diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen fokussierten sich die Anleger jedoch vor allem auf negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Masimo-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Masimo-Aktie ergibt sich ein Wert von 41,41 für den RSI7 (sieben Tage) und 34,72 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf Basis des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Masimo-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 128,39 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 120,96 USD, was einen Unterschied von -5,79 Prozent darstellt, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 100,63 USD, was einen positiven Unterschied von +20,2 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält Masimo daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

