Masimo Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten Wochen wurde bei Masimo eine klare Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktmeinung in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bildet, eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweist. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Masimo in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Masimo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,64 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind vergleichbare Aktien um 16,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -41,24 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11,41 Prozent erzielte, lag Masimo um 36,05 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Analysten bewerten die Masimo-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (163,33 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 48,4 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Masimo daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Masimo liegt bei 68,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem "Neutral"-Rating für Masimo.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Masimo in Bezug auf Sentiment und Branchenvergleich mit "Schlecht" bewertet wird, während die Analysteneinschätzung und der Relative Strength-Index zu einem "Gut"- bzw. "Neutral"-Rating führen.