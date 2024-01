Masimo Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie von Masimo wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 2 neutral und keine negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 162 USD, was einer Erwartung von 32,34 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Masimo kann auch durch weiche Faktoren wie die soziale Medien beeinflusst werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend negativ. In den vergangenen zwei Tagen wurden auch hauptsächlich negative Themen rund um Masimo diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Masimo einen Wert von 41 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt das KGV von Masimo unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und daher zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Jedoch weist Masimo derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 90,01 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von Masimo in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie von Masimo basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.