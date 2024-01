Masimo Aktie: Schlimme Zeiten!

Die aktuelle Dividendenrendite von Masimo beträgt 0 Prozent, was 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Masimo bei -24,64 Prozent, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erzielte in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 35,89 Prozent, was bedeutet, dass Masimo mit 60,53 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Aktie von Masimo wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 36,37 liegt es insgesamt 64 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 99,7 im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse ist die Masimo-Aktie mit einem Kurs von 111,62 USD derzeit +13,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,65 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.