Masimo Aktie: Jetzt aber!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz über die Aktie von Masimo in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Masimo daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so ergab eine Auswertung von 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten, dass 4 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit erhält die Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Auch aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 163,33 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 39,35 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Masimo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 130,52 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 117,21 USD liegt. Basierend darauf wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 96,11 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Masimo-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Masimo ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,37, was 63 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (99,34). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die fundamentale Analyse die Einstufung als "Gut" ergibt.