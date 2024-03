Masimo Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Sentiment und Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine große Rolle. Wir haben die Aktie von Masimo genauer untersucht, basierend auf diesen Faktoren. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Masimo war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild der Aktie die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Masimo-Aktie beträgt aktuell 35, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Masimo mit -25,56 Prozent mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite mit 16,11 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Masimo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen wurden jedoch insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.