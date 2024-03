Masimo Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Bei Masimo liegt der RSI aktuell bei 42,29, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" beibehalten. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass Masimo mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,72 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, nämlich um 48 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 97. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Analysten haben die Stimmung zu Masimo auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings griffen die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen auf, was zu der Einstufung der Aktie als "Gut" in dieser Hinsicht führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Masimo von dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um +3,48 Prozent abweicht, was zu der kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +12,84 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

