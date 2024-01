Masimo Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Masimo zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen für Masimo abgegeben, was im Durchschnitt einem positiven Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 162 USD, was eine positive Empfehlung von 27,28 Prozent Steigerung gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Masimo derzeit neutral ist. Der Kurs der Aktie liegt 1,69 Prozent über dem GD200-Wert und 16,18 Prozent über dem GD50-Wert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite von Masimo um mehr als 30 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite deutlich niedriger. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.