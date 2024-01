Masimo Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Dividendenrendite ist ein wichtiges Maß für Anleger, um das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs zu bewerten. Im Falle von Masimo beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Masimo als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist zu beachten, dass Masimo über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz verzeichnen konnte. Dies deutet auf ein starkes Interesse hin und führt zu einer positiven Bewertung dieses Aspekts der Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag mit 125 USD leicht unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 126,69 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 105,55 USD, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Analysteneinschätzung für Masimo ist insgesamt positiv. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf den Bewertungen von 5 Analysten. Die Kursprognose für Masimo liegt bei 162 USD, was ein Aufwärtspotential von 29,6 Prozent bedeutet.

Insgesamt erhält Masimo daher eine positive Gesamtbewertung aufgrund der Dividendenpolitik, des Sentiments und Buzz, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung.

Masimo kaufen, halten oder verkaufen?

