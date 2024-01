Masimo Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Masimo: Diskussionsintensität und Aktienkurs unter Beobachtung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Masimo können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Masimo in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Masimo mit -24,52 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 14,86 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Masimo mit 39,38 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist die Masimo mit einem Kurs von 118,32 USD inzwischen +15,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung hingegen "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -7,46 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Masimo auf Basis der aktuellen Kurse eine Rendite von 0 % aus, was 90,02 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 90,02 % in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ist. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".