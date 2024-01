Masimo Aktie: Alles kein Problem!

Der Aktienkurs von Masimo verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,52 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors (5,23 Prozent) eine Unterperformance von 29,74 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 15,08 Prozent, was Masimo um 39,59 Prozent unterschreitet. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Masimo, was zu einer positiven Einschätzung des Stimmungsbarometers und einer guten Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und Diskussionen über Masimo deuten auf ein positives Rating hin.

Der Relative Strength Index (RSI) von Masimo liegt bei 24,53 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Masimo bei 126,98 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 122,41 USD beträgt -3,6 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 104,68 USD, was einer Differenz von +16,94 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.