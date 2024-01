Masco Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Masco":

Die Aktie von Masco wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 7 positiven, 0 neutralen und 2 negativen Bewertungen eingestuft. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Masco vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Masco liegt bei 61,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -7,93 Prozent entspricht, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Masco-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 79,17 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet jedoch auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Masco-Aktie um 117 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche liegt die Rendite von Masco deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Masco-Aktie bei 55,62 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 66,98 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,42 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 59,63 USD, was einer Distanz von +12,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Gut" für die technische Analyse der Masco-Aktie.