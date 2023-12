Masco Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Masco":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Masco in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Analysten bewerten die Masco-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 7 positiven, 0 neutralen und 2 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, prognostizieren die durchschnittlichen Kursprognosen der Analysten ein Abwärtspotential von -8,19 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Masco daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Auswertung der sozialen Medien zeigt, dass private Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Masco gesprochen haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Zudem wurden 6 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die Masco-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,87 Prozent erzielt, was jedoch 115,44 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 240,73 Prozent, wobei Masco aktuell 208,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.