Masco Aktie: Ein genauer Blick auf die aktuellen Entwicklungen

Um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, können trendfolgende Indikatoren herangezogen werden. Eine solche Kennzahl stellt der gleitende Durchschnitt dar, der bei Betrachtung der Masco-Aktie auf Basis des 50- und 200-Tages-Durchschnitts Anwendung findet. Der langfristige Durchschnittswert für die letzten 200 Handelstage beträgt dabei aktuell 50,55 USD – deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 45,80 USD (-9,39 % Abweichung). Das ergibt eine schlechte Bewertung der Masco-Aktie. Bezieht man jedoch den kürzeren Zeitraum von 50 Tagen mit ein, so liegt der aktuelle Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (-11,77 %). Die Bewertung fällt demnach ebenfalls “schlecht” aus.

Analyse des RSI: Wie steht die aktuelle Situation bei Masco?

Durch den Einsatz des Relative Strength Index (RSI),...