Masco Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Masco liegt der RSI7 aktuell bei 41,04 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 33,56, dass Masco auf dieser Basis neutral eingestuft wird.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass Masco eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Masco mit einer Rendite von 31,87 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche mit einer Rendite von 2310,95 Prozent liegt Masco mit 2279,08 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 0 neutrale und 2 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einer positiven Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 61,67 USD, was einer negativen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Masco-Aktie somit eine neutrale Empfehlung aus Analystensicht.