Masco Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Masco-Aktie stattgefunden. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Masco-Aktie. Im letzten Monat gab es 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, wodurch die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 65,43 USD, was ein Abwärtspotential von -9,89 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (72,61 USD) darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Masco-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Masco-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 20,44, was zu einer "Gut"-Empfehlung, sowie ein RSI25-Wert von 32,57 führt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt resultiert daraus ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Trendfolgende Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt für die Masco-Aktie beträgt 58,24 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (72,61 USD) liegt (+24,67 Prozent Abweichung im Vergleich) und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 66,75 USD, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+8,78 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Masco daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Masco auf sozialen Plattformen neutral. Die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Masco diskutiert, wodurch die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht" erhält. Die Analyse von Handelssignalen ergibt fünf "Gut"- und null "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Masco hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

