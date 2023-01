Masco Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Masco-Kurs wird am 26.01.2023, 06:15 Uhr an der Heimatbörse New York mit 51.32 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauprodukte".

Unser Analystenteam hat Masco auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Masco-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 50,97 USD. Der letzte Schlusskurs (51,32 USD) weicht somit +0,69 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (49,49 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,7 Prozent), somit erhält die Masco-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Masco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Masco schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauprodukte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,15 % und somit 9,5 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,65 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Masco für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Masco für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Masco insgesamt ein "Sell"-Wert.

