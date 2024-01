Masco Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Masco wurde von Analysten anhand von Kommentaren in sozialen Medien bewertet, und die überwiegende Meinung war negativ. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sechs Signale "Schlecht" und zwei "Gut" bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Masco-Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 66,81 USD lag, was eine positive Abweichung von 19,3 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage (56 USD) darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 61,22 USD wurde mit einem positiven Unterschied von 9,13 Prozent bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergab eine Ausprägung von 54,17 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 32,59 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führte.

Im Branchenvergleich schnitt Masco in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von 31,87 Prozent schlechter ab als der Durchschnitt der "Bauprodukte"-Branche, der um 2311,42 Prozent stieg. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1383,81 Prozent erzielte, lag Masco um 1351,94 Prozent darunter, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte.