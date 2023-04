Masco Aktie: Fakten und Hintergründe zum führenden Hersteller von Baumaterialien

Die Masco-Aktie notiert derzeit bei 43,20 USD und hat sich in charttechnischer Sicht um -14,53 Prozent gegenüber dem GD200 (50,54) entfernt. Hieraus ergibt sich ein “Schlecht”-Signal. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 51,70 USD, was bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs -16,43 beträgt und somit ebenfalls ein “Schlecht”-Signal vorliegt.

Masco – Die Bedeutung der Dividendenrendite für Anleger

Masco pumpt derzeit mehr Mittel in Form von Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche für Bauprodukte und Ausrüstung. Der Unterschied ist signifikant, mit einer Kluft von 8,68 Prozentpunkten (2,42 % gegenüber 2,21 %), was darauf hindeutet, dass das Unternehmen ein solides Engagement für die Interessen seiner Investoren hat.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es bei Masco auch eine Steigerung des Cashflows aus operativen...