Masco Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Masco":

Die Masco-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 7 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 61,67 USD hat die Aktie ein Abwärtspotential von -4,05 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Masco eine "Gut"-Bewertung in dieser Analysekategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Masco-Aktie bei 55,78 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 64,27 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +15,22 Prozent und zum GD50 +6,69 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich zur "Industrie" liegt die Rendite von Masco mit 31,87 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 242,02 Prozent in der "Bauprodukte"-Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Masco-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI neutral, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Analysekategorie führt.