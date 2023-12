Maschinenfabrik Heid Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können helfen, frühzeitig starke positive oder negative Ausschläge zu erkennen. Für die Maschinenfabrik Heid hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Maschinenfabrik Heid in den letzten vier Wochen. Daher erhält das Unternehmen erneut eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Maschinenfabrik Heid bei 53,28, was über dem Branchendurchschnitt von 22,74 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Maschinenfabrik Heid beträgt derzeit 0 %, während der Branchendurchschnitt ("Maschinen") bei 2,79 % liegt. Mit einer Differenz von 2,79 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Maschinenfabrik Heid bei 2,05 EUR, während der aktuelle Kurs bei 1,8 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,2 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit einem Abstand von -6,25 Prozent bei 1,92 EUR. Auch aus dieser Sicht wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Schlecht" für Maschinenfabrik Heid.