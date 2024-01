Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Maschinenfabrik BertNeutral Hermle hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche stieg der Durchschnitt um 8,18 Prozent, was zu einer Underperformance von -0,27 Prozent für Maschinenfabrik BertNeutral Hermle führte. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,02 Prozent im letzten Jahr, wobei Maschinenfabrik BertNeutral Hermle um 0,9 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Maschinenfabrik BertNeutral Hermle derzeit bei 47,37 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral" im Rahmen des RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Maschinenfabrik BertNeutral Hermle beträgt derzeit 11, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" mit einem Durchschnittswert von 31 als unterbewertet gilt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Maschinenfabrik BertNeutral Hermle-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 224 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 217 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau mit einer Abweichung von -3,13 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs von 214,3 EUR ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,26 Prozent Abweichung) liegt.

Insgesamt erhält die Maschinenfabrik BertNeutral Hermle-Aktie sowohl auf technischer als auch auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.