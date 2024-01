Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie: Geht es jetzt los?

Die Maschinenfabrik BertNeutral Hermle hat in den letzten Tagen verschiedene Bewertungen erhalten, die auf unterschiedlichen Analysen basieren. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie einen Wert von 224,18 EUR, während der aktuelle Kurs bei 222 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -0,97 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 214,18 EUR, was einem Abstand von +3,65 Prozent zur Aktie entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Maschinenfabrik BertNeutral Hermle derzeit bei 0,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,15 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über die Aktie von Maschinenfabrik BertNeutral Hermle in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten.

Schließlich zeigt die fundamentale Analyse, dass die Aktie von Maschinenfabrik BertNeutral Hermle nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 11,95 liegt die Aktie insgesamt 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 31,51 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".