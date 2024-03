Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie: Einfach unglaublich

Die Maschinenfabrik BertNeutral Hermle wird derzeit mit einem Kurs von 204 EUR gehandelt, was einem Rückgang von -2,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -6,74 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume eingestuft.

Von fundamentaler Seite betrachtet gilt die Aktie von Maschinenfabrik BertNeutral Hermle als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 11,5 liegt es insgesamt 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 33,58 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent erzielen. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Maschinenfabrik BertNeutral Hermle damit 12,27 Prozent unter dem Durchschnitt (5,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 6,77 Prozent, wobei Maschinenfabrik BertNeutral Hermle aktuell 13,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.