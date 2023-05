MasTec-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "MasTec":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Mastec, die im Segment "Bauwesen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.05.2023, 22:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 96.41 USD.

Wie Mastec derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Mastec im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Mastec. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Mastec beträgt das aktuelle KGV 187,46. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" haben im Durchschnitt ein KGV von 41,5. Mastec ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Mastec-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mastec vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 119 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (96,41 USD) ausgehend um 23,43 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Mastec von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.