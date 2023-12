MasTec Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Mastec in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionen in den sozialen Medien wider. Daher erhält die Aktie von uns eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Mastec war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Deshalb erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mastec derzeit bei 87,06 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 74,61 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -14,3 Prozent unter dem GD200 liegt und daher auch hier eine Bewertung von "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 60,95 USD, was einem Abstand von +22,41 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zum Sektor "Industrie" hat die Aktie von Mastec im letzten Jahr eine Rendite von -24,76 Prozent erzielt, was 171,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt 238,78 Prozent, und Mastec liegt derzeit 263,54 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Meinungen und Äußerungen erhält die Aktie von uns die Gesamtbewertung "Neutral".

