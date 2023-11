MasTec Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "MasTec":

Der Aktienkurs von Mastec hat im letzten Jahr eine Rendite von -36,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus der Industrie liegt Mastec um 68,02 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 13,28 Prozent, und Mastec liegt aktuell 49,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Mastec festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mastec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 89,79 USD liegt, was einen Unterschied von -34,35 Prozent zum letzten Schlusskurs von 58,95 USD bedeutet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 61,49 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Mastec in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde, mit acht Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen dominierte. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Mastec gemischte Bewertungen erhält, wobei die technische Analyse auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet, das Sentiment und Buzz jedoch zu einer "Gut"-Bewertung führen.