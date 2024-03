Marylands Gouverneur ruft nach Brückeneinsturz Notstand aus

BALTIMORE (dpa-AFX) - Der Gouverneur von Maryland hat nach dem Einsturz einer großen Brücke in Baltimore den Notstand im US-Bundesstaat ausgerufen. Sein Büro stehe in engem Austausch mit US-Verkehrsminister Pete Buttigieg, dem Bürgermeister von Baltimore, dem Vorstand des gleichnamigen Bezirks sowie den Rettungskräften, hieß es in einer am Dienstag auf der Plattform X veröffentlichten Erklärung des Gouverneurs Wes Moore.

Man arbeite teamübergreifend zusammen, um nun schnell auch von der US-Regierung Hilfe anfordern zu können. Im Hafen der Ostküsten-Metropole Baltimore hatte in der Nacht zum Dienstag ein Frachtschiff die vierspurige Francis Scott Key Bridge gerammt und diese zum Einsturz gebracht./juw/DP/jha