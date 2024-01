Marygold Companies Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Marygold schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % und somit 5,64 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,64 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Marygold aktuell bei 1,25 USD liegt. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1,06 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15,2 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,07 USD, was einer aktuellen Differenz von -0,93 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet demnach "Neutral".

Für die Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI der Marygold liegt bei 64,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,32, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Marygold in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" für den Titel führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auch bezüglich der Anleger-Stimmung.