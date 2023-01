Mary McCartney feiert 100 Jahre Fotografie auf der Ocean Waves

Southampton, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) -Cunard ruft Gäste dazu auf, magische Momente für die Ausstellung „Sea Views" zum hundertjährigen Bestehen zu teilen- Die Luxus-Kreuzfahrtreederei Cunard hat die weltbekannte Fotografin Mary McCartney für eine neue Ausstellung mit Fotografien aus 100 Jahren verpflichtet- Cunard ruft seine Gäste auf, Bilder zu finden, die Teil der Ausstellung sein könnten, sowie noch nicht veröffentlichte Bilder aus den Cunard-Archiven- Die Ausstellung markiert zwei Jubiläen – 100 Jahre, seit Cunard als erste Kreuzfahrtgesellschaft Fotografen an Bord engagierte, und 100 Jahre seit der ersten Weltumrundung des UnternehmensDie Luxuskreuzfahrtgesellschaft Cunard hat angekündigt, dass sie im Jahr 2023 die Ausstellung „Sea Views" eröffnen wird, die noch nie zuvor gezeigte Bilder aus den Cunard-Archiven zusammen mit einer Auswahl von Fotos zeigt, die von den Gästen eingereicht und von der Fotografin und Filmemacherin Mary McCartney kuratiert wurden.Die Ausstellung „Sea Views" wird zwei wichtige Jubiläen feiern. Zum Einen war Cunard vor 100 Jahren die erste Kreuzfahrtgesellschaft, die einen Fotografen an Bord engagierte, um die wichtigsten Momente der Reise ihrer Gäste festzuhalten. Zum Zweiten feiert das Unternehmen das 100-jährige Jubiläum der ersten Weltumrundung mit dem Cunard-Schiff Laconia.Um diese beiden bedeutenden Jubiläen zu feiern, hat sich Cunard mit der britischen Fotografin Mary McCartney zusammengetan, um eine einzigartige Ausstellung mit 100 Bildern aus der gesamten Flotte zu kuratieren. Zu den früheren Gästen gehörten Hollywood-Ikonen wie Elizabeth Taylor und Bing Crosby. Cunard wird seine Archive öffnen, um Fotos auszuwählen, die den Glamour, die Grandezza und den zeitlosen Stil zeigen, für den Cunard berühmt geworden ist.„Mit über 14.000 Bildern, die in den Cunard-Archiven in Liverpool – dem Gründungshafen der Cunard Line – aufbewahrt werden, haben wir eine Fülle von Erinnerungen aus den 1920er Jahren bis heute zur Auswahl", sagte Siân Wilks, Cunard-Archivar an der Bibliothek der Universität Liverpool. „Wir freuen uns sehr, mit Mary McCartney zusammenzuarbeiten, um die Ausstellung ‚Sea Views' ins Leben zu rufen."Zusätzlich zu den archivierten Fotos, die ausgestellt werden, ruft Cunard die Gäste dazu auf, alle Fotos zu teilen, die sie im Laufe der Jahre auf Reisen an Bord eines Cunard-Schiffes gesammelt haben und die besondere Momente, erstaunliche Ausblicke und einzigartige Erlebnisse festhalten. Alle Bilder, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden geprüft und ausgewählte Bilder werden Teil dieser seltenen zum hundertjährigen Jubiläum sein.„Ich freue mich, eine Ausstellung in dieser Schatzkammer von 100 Jahren Fotografie an Bord zu kuratieren. Ich freue mich darauf, in den Archiven zu stöbern und aus den von vielen Menschen gesammelten Bildern ein Portfolio mit ikonischen Fotos zusammenzustellen, die ein Jahrhundert der Luxusreisen widerspiegeln", erklärte die britische Fotografin Mary McCartney.„Wir sind äußerst stolz auf die 183-jährige Geschichte von Cunard und insbesondere auf die Tatsache, dass wir vor 100 Jahren Pionierarbeit bei der Weltumrundung geleistet haben. Es gibt keine bessere Art und Weise, dieses hundertjährige Jubiläum zu feiern, als eine fantastische Auswahl von Bildern unserer Gäste, die mit uns gereist sind, zusammenzustellen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der wunderbaren Mary McCartney bei der Gestaltung dieser Ausstellung und können es kaum erwarten, die unvergesslichen Momente zu sehen, die unsere Gäste im Laufe der Jahre festgehalten haben", sagte Sture Myrmell, Präsident von Cunard.Um herauszufinden, wie Sie Ihren Lieblingsmoment an Bord eines Cunard-Schiffs einreichen können, besuchen Sie www.cunard.com/seaviews (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3751061-1&h=1640215877&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3751061-1%26h%3D3221660178%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cunard.com%252Fseaviews%26a%3Dwww.cunard.com%252Fseaviews&a=www.cunard.com%2Fseaviews) und senden Sie Ihre Bilder bis zum 5. Februar 2023 ein. Die „Sea Views"-Ausstellung zum hundertjährigen Bestehen wird im Jahr 2023 eröffnet. 