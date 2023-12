Marvelous Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Marvelous war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Marvelous-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 685,4 JPY lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 688 JPY lag, was einem Unterschied von +0,38 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 689,58 JPY liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von -0,23 Prozent.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung bezüglich Marvelous in den letzten Wochen kaum verändert. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den Diskussionen zu der Aktie festgestellt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Marvelous-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (64,52 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 50) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt erhält die Marvelous-Aktie aufgrund der neutralen Stimmungslage, der technischen Analyse und des RSI eine Gesamtbewertung als "Neutral".