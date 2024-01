Marvelous Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Marvelous-Aktie liegt mit einem Kurs von 713 JPY derzeit um +3,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +4,16 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Marvelous-Aktie einen Wert von 8, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung als "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung und führt daher ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde die Marvelous-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen kommt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung als "Neutral" für die Marvelous-Aktie.