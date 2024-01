Marvelous Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Marvelous-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 685,25 JPY. Der letzte Schlusskurs von 747 JPY weicht somit um +9,01 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (694,3 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Marvelous-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung bezüglich Marvelous war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den Social Media Diskussionen als auch in den Nachrichten über das Unternehmen. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Marvelous daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Marvelous beträgt aktuell 7,55 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 28,23 deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und es kaum Stimmungsänderungen gab. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive charttechnische Bewertung der Marvelous-Aktie, während die Anlegerstimmung und die längerfristige Kommunikation im Internet neutral sind.