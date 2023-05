Marvell Technology: Potenzial von +39,38%?

Marvell Technology-Aktie wird derzeit von Analysten unterschätzt.

Das Kursziel für die Aktie liegt bei 51,00 EUR.

• Marvell Technology legt am 05.05.2023 um +2,53% zu.

• Das mittelfristige Kurspotenzial beträgt +39,38%.

• Guru-Rating bleibt mit 4,50 unverändert.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Marvell Technology einen Gewinn von beeindruckenden +2,53%. Insgesamt steigt der Wert in den letzten fünf Handelstagen um moderate +0,69%, was eine relative Optimismus am Markt widerspiegelt.

Wer hätte erwartet , dass es so gut läuft? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig: Bankanalysten sind im Durchschnitt überzeugt davon,

dass das mittelfristige Kursziel für Marvell Technology bei 51,00 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten,

hätte dies zur Folge ein Potential von satten +39,38%.

Allerdings gibt es einige Analysten,die diese...