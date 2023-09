Marvell Technology: Potenzial von +30,73% auf 65,87 EUR

Die Aktie von Marvell Technology hat am vergangenen Handelstag eine negative Kursentwicklung in Höhe von -0,09% verzeichnet und damit eine fünftägige Verlustserie fortgesetzt. Insgesamt liegt das Minus bei 3,22%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotz dieser Entwicklung sind die Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel für Marvell Technology bei 65,87 EUR. Dies würde einem potenziellen Kursanstieg um +30,73% entsprechen. Von insgesamt 32 Analysten bewerten derzeit 28 die Aktie als Kauf oder halten sie zumindest für aussichtsreich.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Note von 4,50 unverändert positiv.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Marvell Technology hat aktuell ein deutliches Kurspotenzial nach oben und wird mehrheitlich von den Bankanalysten empfohlen.