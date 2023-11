Marvell Technology: Potenzial für Kursanstieg von fast 25% auf 63,81 EUR

Die Aktie von Marvell Technology verzeichnete gestern am Finanzmarkt einen Rückgang um -0,23%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich eine negative Entwicklung von -0,85%, was darauf hinweist, dass der Markt derzeit relativ neutral ist.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen erhebliches Potenzial in der Aktie. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Durchschnittsbewertung der Analysten 63,81 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, kann ein Anstieg des aktuellen Kurses um fast 25% [...] Hier weiterlesen