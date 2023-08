Marvell Technology: Potenzial für Kursanstieg um 8,83% - Ziel bei 62,83 EUR

Die Aktie von Marvell Technology hat gestern ein Plus von +1,49% verzeichnet und liegt damit im Trend der vergangenen fünf Handelstage. Insgesamt beträgt der Verlust jedoch -3,50%, was eine pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Doch wie bewerten die Bankanalysten die aktuelle Lage? Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel wird bei 62,83 EUR gesehen und birgt somit ein Potenzial für einen Anstieg um +8,83%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Aktuell sprechen sich dennoch 87,50% der insgesamt 32 Analysten positiv aus. Davon empfehlen 19 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere neun bezeichnen sie als Kauf. Vier Experten setzen auf “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,47.

Einem möglichen Kursanstieg stünde...