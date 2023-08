Marvell Technology: Potenzial für Kursanstieg um 7,03% auf 62,83 EUR

Marvell Technology verzeichnete gestern einen Rückgang von -1,88%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Aktie jedoch insgesamt um +1,25%, was Optimismus am Markt signalisiert.

Das mittelfristige Kursziel der Marvell-Technology-Aktie liegt bei 62,83 EUR. Dies würde einem potenziellen Anstieg von +7,03% entsprechen. Von den derzeitigen Bewertungen sprechen sich 87,50% der Analysten positiv über das Unternehmen aus. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,47.